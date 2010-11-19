МинЖКХ предлагает корпоратизировать коммунальные предприятия

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства разработало законопроект «Об акционировании предприятий коммунальной собственности, которые проводят деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в Украине подавляющее большинство предприятий водо-, теплоснабжения и водоотвода принадлежат к коммунальному сектору экономики и являются коммунальными унитарными предприятиями.

В министерстве считают, что одним из эффективных механизмов совершенствования управления коммунальными предприятиями и привлечения внешних финансовых ресурсов на цели капитальных инвестиций в коммунальную инфраструктуру является корпоратизация коммунальных предприятий, то есть преобразование в хозяйственное общество.

Законопроект разработан с целью закрепить на законодательном уровне процедуру и условия осуществления корпоратизации коммунальных предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере водо-, теплоснабжения и водоотвода; определить условия и возможные основания использования коммунального имущества, которое не подлежит приватизации и использовалось корпоратизирующимся коммунальным предприятием; обеспечить соблюдение интересов территориальной общины в процессе проведения корпоратизации.

В министерстве считают, что принятие законопроекта позволит увеличить частные инвестиции в водопроводно-канализационное и тепловое хозяйство, создаст предпосылки для последующего развития рынка ценных бумаг и соответственно, диверсификации активов пенсионных и других инвестиционных фондов.