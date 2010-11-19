Всемирный банк предоставит Киеву грант для разработки плана развития города

Всемирный банк предоставит Киеву грант в размере 50 тыс. долларов, которые будут направлены на получение внешней консультационной поддержки по разработке Плана развития города до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение подписали сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Убежден, что развитие социальной и транспортной инфраструктуры, создание рабочих мест, привлечение инвестиций, решение других важных задач должно осуществляться только в комплексе. Такой подход позволит объединить усилия власти и городского общества для осуществления системных преобразований в интересах киевлян», - отметил А.ПОПОВ.

Он выразил мнение, что до сих пор Киев не имел собственного плана развития, хотя такой документ является базовым для любого большого города, поскольку в нем должны быть определены приоритеты и основные пути достижения стратегической цели.

По словам А.ПОПОВА, важно, что Всемирный банк поддерживает создание плана развития Киева до 2025 года. По словам председателя КГГА, план будет базироваться на укреплении экономики столицы и улучшении качества муниципальных услуг.