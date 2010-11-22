Строительство НСК «Олимпийский» будет завершено в августе - Сафиуллин

Министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН прогнозирует, что строительство НСК «Олимпийский» в Киеве будет завершено в августе 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола, посвященного подготовке Украины к Евро-2012, в рамках Украинско-Бельгийского экономического форума.

«По центральному стадиону, на котором будет проводиться финальный матч Евро-2012, намечены сроки ввода в эксплуатацию август 2011 года», - сказал Р.САФИУЛЛИН.

Кроме того, он сказал, что строительство стадиона во Львове будет завершено в сентябре 2011 года.

В целом, по словам министра, все объекты Евро-2012 в настоящее время строятся в полном соответствии с планом подготовки к чемпионату.