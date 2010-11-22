Объем субсидий на оплату ЖКУ в Украине вырос на 20,1 млн. грн.

В январе-октябре текущего года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 87,5 млн. грн., что на 20,1 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 75,5 млн. грн., в сельской – 12 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-сентябре т.г. были назначены 850,9 тыс. семей (63,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 662,4 тыс., в сельской – 188,5 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года, количество семей, которым назначили субсидии, увеличилось на 114 тыс., или на 15,5%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре т.г. увеличился, по сравнению с октябрем 2009 года, на 6,3% – до 128,8 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидий отмечался в Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской (247,9-160,5 грн.), наименьший – в Севастополе и Николаевской области (35,8 и 35,9 грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на сумму 143,4 млн. грн., что на 15,1 млн. грн. больше, чем в 2008 году.