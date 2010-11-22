Стоимость аренды квартир в Киеве в 2011 году может вырасти на 8-10% - эксперты

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2011 году может вырасти на 8-10%.

Такой прогноз корреспонденту УНИАН сделал аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей КОСТЕЦКИЙ.

По его оценкам, до конца текущего года стоимость аренды будет расти на 1-1,5% в месяц в зависимости от сегмента. «Снижения, скорее всего, не будет. Возможно, только в некоторых временных отрезках. В глобальном смысле, я считаю, что рынок не покажет в следующем году такого роста, как в этом году. Максимум, что будет, – это рост до 8-10% по итогам года», - отметил он.

По словам эксперта, как только возобновится ипотечное кредитование по приемлемым условиям, предложение аренды жилья «резко уйдет» на рынок купли-продажи. «В Киев начнут подтягиваться строители, количество предложения уменьшится, и это позволит глобально поднять цену на рынке. Сейчас она растет за счет исчерпывания новых предложений, а в дальнейшем будет расти из-за чисто рыночных факторов», - сказал С.КОСТЕЦКИЙ.

При этом он отметил, что на традиционное весеннее оживление рынка рассчитывать особо не приходится. «Никакого всплеска и по сделкам, и по росту цен на рынке не будет... Количество сделок будет в пределах 700-900 в месяц», - считает аналитик SV Development.

В свою очередь президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ полагает, что роста стоимости аренды можно ожидать ближе к осени. По его прогнозам, годовое подорожание аренды будет в пределах 10% от сегодняшних цен.

По оценкам сети агентств недвижимости RealDruzi, в 2011 году по наиболее востребованным квартирам возможен некоторый рост арендных ставок в связи с тем, что спрос на аренду таких квартир плавно растет, а предложение практически не расширяется.

Поведение арендных ставок на жилье в 2011 году будет также зависеть от экономической ситуации.

Подробнее читайте в статье Аренда «дешевых» квартир подорожала из-за… недостатка предложения (http://economics.unian.net/rus/detail/67541).