МинЖКХ разработало программу передачи общежитий в собственность территориальных общин

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало проект закона «Об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2010-2014 годы».

Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно сообщению, законопроектом предусмотрено, что передача общежитий в собственность территориальных общин осуществляется путем внедрения государственной программы – законодательного акта прямого действия, который не будет нуждаться в принятии ряда подзаконных актов относительно механизмов его реализации.

Программа устанавливает механизм, порядок и последовательность действий сторон, которые принимают участие в процессе принятия-передачи общежитий, согласно требованиям и особенностям законодательства по вопросам передачи объектов права государственной и коммунальной собственности, а также Закона Украины „Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий”.

При этом программа содержит график передачи в коммунальную собственность тех общежитий, на которые распространяется действие вышеупомянутого закона. Программа также учитывает общежития государственной формы собственности, которые были переданы в территориальную собственность общин в 2010 году. Кроме этого, в программу включены те общежития, которые в соответствии с Законом «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», переданы в 2010 году в территориальную собственность общин.

Кроме того, программа устанавливает объемы и сроки финансирования ряда мероприятий по передаче общежитий в собственность территориальных общин с указанием возможности изменения таких объемов и сроков в соответствии с реальной ситуацией на соответствующих рынках, а также с реальными возможностями соответствующих бюджетов.

Законопроектом предусмотрено, что государство выделяет местным бюджетам средства на мероприятия, связанные с принятием в коммунальную собственность общежитий, в частности, на изготовление необходимой технической документации, проведение капитального ремонта.

Органы местного самоуправления, на основании проектной документации и опосредствованной стоимости работ в регионе, рассчитывают необходимые объемы финансирования. Ориентировочный объем финансирования, определенный по местным программам передачи, составляет 1221,52 млн. грн.

Министерство по вопросам ЖКХ направит законопроект на рассмотрение всеукраинских объединений организаций работодателей и предпринимателей, а также всеукраинским профсоюзам и профобъединениям.