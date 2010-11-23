Кабмин одобрил законопроект о регулировании градостроительной деятельности

Кабинет министров Украины на совещании по вопросам упрощения разрешительно-согласовательной системы в строительстве 22 ноября одобрил законопроект «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства, разработавшего данный законопроект.

По словам премьер-министра Николая АЗАРОВА, своевременное принятие закона «О регулировании градостроительной деятельности» станет инструментом для ускорения роста строительства, выполнения планов по обеспечению жильем населения Украины, предоставит возможность привлечения средств физических лиц для строительства.

«Сегодня рассчитывать только на средства государства для выполнения планов строительства, обеспечения жителей Украины качественным жильем невозможно, потому мы должны с принятием данного закона обеспечить условия привлечения инвестиций от населения», - сказал он.

В свою очередь министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА отметил, что законопроектом предлагается сократить сроки оформления разрешений на строительство с 415 дней до 60, внедрить декларативный принцип в строительстве объектов 1-3-й категории, расширить перечень объектов, проведение экспертизы проектов которых не является обязательным, как и получение разрешения на выполнение строительных работ.

«Данным законом мы усиливаем и ответственность чиновников за нарушение сроков согласования, ответственность застройщиков и инвесторов за качество строительства», - добавил министр.

Во время обсуждения законопроекта было принято решение, что перечень объектов 4-5-й категории будет рассматриваться и согласовываться Кабинетом министров.

В.ЯЦУБА напомнил, что документ был разработан Минрегионстроем совместно с рабочей группой Кабмина под председательством вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства по поручению правительства планировало вынести рамочный закон о разрешительной системе в строительстве на утверждение Кабинета министров до 19 ноября т.г.

Рамочный закон о разрешительной системе в строительстве был разработан Минрегионстроем по поручению правительства.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.