Количество сделок по аренде элитной недвижимости в Киеве упало вдвое

Количество сделок по аренде элитной недвижимости в Киеве стоимостью от 3 тыс. долл. в месяц в октябре снизилось в два раза по сравнению с сентябрем и достигло 20 сделок, что соответствует уровню августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

Согласно сообщению, в целом доля элитного сектора в общем количестве сделок по аренде в октябре, по сравнению с сентябрем, снизилась на 2,5% и составила 5,2% (в сентябре – 7,7%).

При этом в общем количестве сделок по аренде в диапазоне от 3 тыс. долл. в месяц наблюдалось уменьшение сегмента загородных домов на 7,5% - до 10%.

В то же время количество элитных квартир снизилось на 2,5% и составило 45% от общего количества сделок. В этом сегменте превалировали квартиры от трех комнат и общей площадью не менее 100 кв. м.

В агентстве сообщили, что количество нежилых помещений увеличилось на 10% и составило 45% сделок в сегменте от 3 тыс. долл. Наибольшим спросом в октябре пользовались помещения под рестораны, магазины и офисы.

По словам генерального директора АН Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, в октябре, по сравнению с сентябрем, объем средств клиентов, потраченных на аренду, снизился в 2,1 раза и достиг 117,3 тыс. долл.

«В ноябре-декабре возможно увеличение сегмента коммерческой недвижимости до 50%. Это связано с тем, что большинство предпринимателей будут стараться открыть коммерческие точки (магазины, кафе, офисы) и «раскрутить» их до Нового года. Что касается сегмента домов, то традиционно он будет составлять 10-12% от общего количества сделок по аренде (показатель продержится до нового сезона аренды загородной недвижимости – марта 2011 года). Сегмент квартир, вероятнее всего, останется на уровне 40-45%, так как большинство людей старается решить жилищные вопросы до наступления новогодних праздников», - прогнозирует она.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В АН Park Lane работает более 450 риелторов.