Завтра в Луганске собираются отключать от тепла дома-должники. Других вариантов нет

В Луганске 26 ноября от подачи тепла планируется отключить 24 жилых дома, которые должны городскому КП «Теплокоммунэнерго» порядка 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду заявил директор ЛГКП «Теплокоммунэнерго» Алексей РУСАКОВ.

«Задолженность населения перед ЛГКП «Теплокоммунэнерго» за отпущенную тепловую энергию на сегодняшний день составляет 134 млн. грн., - заявил он. - Сегодня крайне сложная ситуация с расчетами населения за услуги теплоснабжения».

По его словам, «мы качественно подготовились к отопительному сезону, выполнили все необходимые ремонтные работы и подали теплоноситель на объекты социальной сферы и жилой фонд в кратчайшие сроки, как того требовали погодные условия. На этот момент у нас практически не возникает аварий, а те которые происходят, оперативно устраняются. Мы неоднократно обращались к населению и разъясняли сложившуюся ситуацию с образовавшимися долгами, но большинство луганчан-должников так и не откликнулись на наши просьбы и не начали погашать задолженность, кроме того, долги продолжают расти».

А.РУСАКОВ подчеркнул также, что сегодня очень остро стоит вопрос расчетов за газ, также предприятие из-за долгов населения за предоставленные услуги нарастило задолженность перед ООО «Лугансквода» и ООО «ЛЭО». Он отметил, что в связи с этим в городе начинается жесткая борьба с абонентами, которые не оплачивают коммунальные услуги.

«Мы провели переговоры с ООО «Лугансквода» и договорились о совместной борьбе с неплательщиками, - заявил директор «Теплокоммунэнерго». – Мы проработали юридическую базу и нашли возможность переуступить часть долга наших абонентов ООО «Лугансквода», предприятию у которого есть техническая возможность отключать не целые дома от теплоносителя, а ограничить водоотведение в отдельные квартиры при помощи системы «Спрут». После отключения водоотведения злостный неплательщик сможет получить данную услугу только после 100% оплаты задолженности как за воду, так и за тепло».

Совместные мероприятия начнутся в ближайшие дни, о чем население предупреждено заранее, как этого требует законодательство, сказал он, добавив, что с пятницы будут проводиться отключения целых жилых домов от тепловой энергии, в которых задолженность достигает 500 тыс. грн.

«В пятницу планируется отключение 24 домов, суммарный долг которых составляет 10 млн. грн., - заявил он. - На сегодняшний момент у нас нет другой возможности, кроме как ограничить услугу подачи теплоносителя. Других вариантов и возможностей у нашего предприятия просто нет».