Комиссия Киевсовета инициирует мораторий на строительство возле Софиевского собора и Лавры

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма утвердила проект решения "О введении моратория на новое строительство и землеотводы в границах охранной зоны Софиевского собора и Киево-Печерской лавры".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя этой Постоянной комиссии Киевсовета Александра БРИГИНЦА (БЮТ).

Комментируя это предложение Комиссии, А.БРИГИНЕЦ подчеркнул, что если Киевсовет за него проголосует, то строить нельзя будет на ул. Лаврской, Мазепы, Грушевского, Владимирской горке, Институтской, Крещатике и всех прилегающих к нему улицах, в частности на ул. Малой Житомирской.

Однако, сказал он, прежде, чем внести этот проект в Киевсовет, необходима поддержка градостроительной комиссии, которую чаще называют «земельной». «Именно эта комиссия пока отказалась поддерживать соответствующий проект решения, создав рабочую группу для изучения ситуации», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

«Под проектом уже стоит моя подпись, а также подпись главного архитектора и профильного зама главы КГГА, а вот некоторые депутаты-земельщики, заскучав, наверное, за земельным дерибаном, решили повременить с введением моратория. Допускаю, что они тянут время, чтобы успеть провести какие-то землеотводы в охранной зоне на ближайших сессиях. А когда все земельные участки будут розданы, тогда и поддержат мораторий», - предполагает А.БРИГИНЕЦ.

На территории охранной зоны Софиевского собора и Киево-Печерской лавры находится несколько скандальных объектов – на ул. Гончара и на ул. М.Житомирской. «Именно нерегламентированное строительство возле Софии Киевской привело к мировому скандалу, когда наши святыни – София и Лавра – едва не попали в «черный список» ЮНЕСКО», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

«Если Киевсовет на ближайших сессиях не поддержит мораторий, а вместо этого продолжит выделение земли под новое строительство в охранной зоне, новых скандалов не избежать. У Киевской власти будут проблемы и с Кабмином и с Президентом, которые попадут под критику ЮНЕСКО, и с киевлянами, которые традиционно настойчиво борются против застроек в историческом центре не только блокируя строительство, но и побеждая застройщиков, как это было с объектами на ул. Гончара и ул. Театральной, - напомнил А.БРИГИНЕЦ.