МинЖКХ пока не ставит вопрос отбирания квартир за коммунальные долги

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не ставит вопрос об отбирании квартир за задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Мы пока не ставим вопрос забрать квартиру. Мы ставим вопрос описания квартиры, автомобиля, гаража, имущества. Но нет механизма реализации этого имущества», - сказал он.

Министр пояснил, что забрать квартиру за коммунальные долги можно только по решению суда. При этом для того, чтобы задействовать такой механизм борьбы с неплательщиками за ЖКУ, должен быть создан переселенческий фонд для отселения неплательщиков.

«Главное, чтобы человек знал, что такая возможность (отобрать квартиру за долги - УНИАН) есть. Но это крайняя норма, думаю, на это мы не пойдем», - добавил он.

Министр отметил, что в проекте Жилищного кодекса, который планируется вынести на второе чтение в парламенте 2 декабря, предусматривается возможность начисления пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

«Каждый гражданин должен сегодня отвечать – если он получает услугу и она качественная, он должен платить, а если некачественная – есть схема перерасчета», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Кроме положения о начислении пени в проекте Жилищного кодекса, министерство зарегистрировало в Верховной Раде отдельный законопроект, регулирующий эту же проблему. Министр пояснил, что если парламент примет Жилищный кодекс с данным положением, то законопроект будет не нужен.

При этом размер штрафа, сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг и прочие детали по взиманию пени будут прописаны в отдельном постановлении Кабинета министров.

Ю.ХИВРИЧ также отметил, что вопросы взимания задолженности по ЖКУ для граждан, которые уже накопили долги, отражены в Законе «О судоустройстве и статусе судей».

По оценкам министра, на сегодня своевременно платят за тепло 90-91% населения, за воду – 95-96%, квартплату – 93-94%.

Ю.ХИВРИЧ добавил, что основная доля неплательщиков сегодня не пенсионеры, а более состоятельные люди 35-40 лет.

Министр уточнил, что возможности отключить конкретного неплательщика от тепла, горячей воды и вывоза мусора нет. При этом есть возможность отключить воду и канализацию.