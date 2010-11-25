Единый госреестр очередников на получение жилья планируется создать до 2013 г.

Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется сформировать до 2013 г.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина «Об Едином государственном реестре граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», который сегодня был рассмотрен на заседании Правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, внедрение реестра осуществляется с целью обеспечения прозрачности ведения учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и общественного контроля над распределением и предоставлением жилья.

Предусматривается, что реестр будет автоматизированной информационной системой сбора, накопления, предоставления, защиты и учета информации о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Держателем реестра будет Министерство регионального развития и строительства, которое определить администратора реестра (предприятие, принадлежащее к сфере управления министерства).

Доступ к информации, которая будет содержаться в реестре, будет обеспечен через специально созданный веб-сайт.

Проектом документа предусматривается, что органы исполнительной власти, исполнительные органы советов, предприятия, учреждения, организации, ведущие учет граждан, будут подавать для внесения в реестр ежемесячно до 1 и 15 числа регистратору информацию, которая содержит предусмотренные законодательством ведомости о гражданах, по форме, установленной Минрегионстроем при согласовании с Министерством ЖКХ, Минэкономики и Администрацией Госспецсвязи.