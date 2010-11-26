Колесников проинспектирует подготовку Харькова к Евро-2012 на следующей неделе

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ на будущей неделе проинспектирует подготовку Харькова к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации Талисманов Евро-2012, сообщил Харьковской городской председатель Геннадий КЕРНЕС, отвечая на вопрос журналистов о ходе подготовки тренировочных баз в городе.

«Я думаю, что мы скоординируем наши действия, тем более, что нам стало известно, что в конце месяца сюда приедет вице-премьер-министр Борис Викторович КОЛЕСНИКОВ для исследования нашей работы», - сказал Г.КЕРНЕС.

«По нашим данным, Борис Викторович должен в конце ноября посетить Львов, а из города Львова приедет в Харьков», - сказал мэр.

Г.КЕРНЕС подчеркнул, что усиленно контролирует ход подготовки Харькова к Евро-2012. При этом он отметил важность своевременного финансирования хода подготовки городов, которые будут принимать финал чемпионата.

«Я думаю, что мы внесем коррективы, мы успеваем. Уверен в том, что здесь важно и финансирование, уверен в том, что государство и правительство будут учитывать вопросы, связанные с подготовкой Евро в Украине, а соответственно и в Харькове», - сказал Г.КЕРНЕС.

Как сообщал УНИАН, директор турнира, руководитель МОК «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ отметил прогресс Харькова в подготовке к чемпионату.