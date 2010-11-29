Жители Умани будут получать воду лишь 2 часа в сутки
09:21, 29 ноября 2010Недвижимость
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Коммунальное предприятие ”Уманьводоканал” сократило время подачи воды жителям Умани Черкасской области с 3-х до 2-х часов в сутки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор КП ”Уманьводоканал” Артем ТАРАСЕНКО.
По его словам, отныне воду будут подавать жителям 100-тысячного города утром и вечером по одному часу. Причиной такого шага называют долги горожан за употребленную воду, которые уже достигли 7 млн. грн.
Вода в Умань подается водоканалом из реки Рось за 150 км из города Белая Церковь Киевской области.
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