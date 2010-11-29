Стоимость "первички" в Харькове снизилась на 4,1% - эксперт

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Харькове в ноябре снизилась на 4,1%, по сравнению с октябрем этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционно-строительной корпорации «Авантаж».

Согласно сообщению, стоимость квартир в эконом-классе снизилась на 3,8% - до 5 496 грн. за кв.м, в бизнес-классе - на 0,15% - 9 143 грн. за кв.м. Стоимость жилья премиум-класса не изменилась и составляет 13 468 грн. за кв.м.

По данным экспертов компании, в ноябре т.г. на харьковский рынок первичной жилой недвижимости вышли сразу 5 объектов эконом-класса, 2 из них – это новые проекты, остальные 3 – жилые комплексы, в которых возобновились продажи квартир.

При этом квартиры во всех объектах, вышедших на рынок жилья в ноябре, застройщики предлагают по ценам ниже среднерыночных в сегменте эконом-класса. В компании это объясняют тем, что 2 новостройки из пяти расположены в отдаленных районах Харькова, остальные 3 дома находятся на начальном этапе строительства.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.