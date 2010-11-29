Кабмин одобрил законопроект о регулировании градостроительной деятельности

Кабинет министров Украины одобрил доработанный вариант законопроекта «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Согласно сообщению, во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА работа по усовершенствованию проекта закона велась на совместных заседаниях руководства, специалистов Минрегионстроя и рабочей группы Кабинета министров во главе с вице-премьером Сергеем ТИГИПКО.

В Минрегионстрое отметили, что на протяжении последних дней были учтены почти все замечания, предложенные застройщиками, Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, общественными строительными организациями профильных ассоциаций.

Проектом предусматривается усовершенствование разрешительной системы в строительстве путем уменьшения количества разрешительных и согласительных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства, которое позволит адаптировать регуляторную политику Украины к европейским стандартам, обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, развития строительной и смежных отраслей.

Кроме того, законом вводится понятие единого градостроительного кадастра, к которому будет обеспечен широкий доступ, а также внедряется понятие зонинга.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.