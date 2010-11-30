Минрегионстрой намерен до 2012 года продлить легализацию самостроев

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено до 2012 года продлить легализацию самовольно построенных объектов, включив в их перечень объекты соцкультбыта и многоквартирные жилые дома до 5 этажей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

По его словам, такая норма предусмотрена в законопроекте о регулировании градостроительной деятельности.

«В этом законе (о регулировании градостроительной деятельности - УНИАН) мы продлили сроки еще на год. В этом законе мы ввели очень серьезные штрафные санкции для тех, кто не узаконит объекты самовольного строительства на протяжении двух ближайших лет. С одной стороны, мы дали людям амнистию, с другой стороны, мы говорим о том, что если вы в течение двух лет не узаконите и не оформите это жилье, то получите 50% от построенного в виде штрафа», - сказал замминистра.

Д.ИСАЕНКО пояснил, что перечень самовольно построенных объектов, которые могут быть узаконены, будет расширен объектами 1 и 2 категории сложности (согласно государственным строительным нормам, в данные категории входят объекты соцкультбыта, базы отдыха, пионерские лагеря, объекты жилищного строительства до пяти этажей).

Он уточнил, что если застройщики будут уклоняться от легализации самостроев, Государственная архитектурно-строительная инспекция через суды будет добиваться сноса таких объектов.

При этом Минрегионстрой разработал приказ, регулирующий легализацию самовольно построенных объектов, который сегодня находится на регистрации в Министерстве юстиции.

По данным Д.ИСАЕНКО, на сегодня в Украине узаконено около 36 тысяч объектов самовольного строительства. При этом строящихся высотных объектов в стране насчитывается более 4 тысяч.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №1035 от 9 сентября 2009 года утвердил временный порядок принятия в эксплуатацию частных жилых домов усадебного типа, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, который действует до 1 января 2011 года.