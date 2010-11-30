Генпрокуратура вернула "Киевгорстрою" права на четыре предприятия

Генеральная прокуратура Украины признала незаконной регистрацию дополнительных эмиссий акций четырех предприятий, которые входят в акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой», и вернула компании корпоративные права на них.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, была проверена законность регистрации Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, ее территориальным управлением в городе Киеве дополнительных эмиссий акций предприятий, которые входят в АОХК «Киевгорстрой». Установлено, что регистрация дополнительных выпусков акций обществ «Домостроительный комбинат №4», «Киевоздоббуд», «Строймеханизация», «Трест «Киевгорстрой №3» проведена с нарушением законодательства. Вследствие этого существенно уменьшилась доля холдинга в этих предприятиях.

С целью защиты интересов территориальной общины города Киева председателем комиссии на свидетельства о регистрации дополнительных эмиссий указанных обществ принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, незаконные свидетельства отменены.

Холдингу, 80% акций которого владеет Киевский городской совет, возвращены корпоративные права на указанные предприятия.