В КГГА проходит совещание по ситуации с “Киевэнерго”

В Киевской городской государственной администрации под председательством заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА проходит экстренное совещание по разрешению ситуации, которая сложилась в столице в связи со снижением давления газа на ТЭЦ “Киевэнерго”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В пресс-службе пообещали проинформировать о результатах совещания сразу после его завершения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» из-за долгов ограничило газоснабжение ТЭЦ компании «Киевэнерго».

В Департаменте корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго» отметили, что УМГ «Киевтрансгаз» снизило давление газа для ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 АК «Киевэнерго». По данным энергокомпании, температура теплоносителя на ТЭЦ-5 уже снизилась до 48°С, по ТЭЦ-6 – до 58°С против нормативных 74°С, необходимых согласно температурному графику при нынешней температуре воздуха.

В “Киевэнерго” отмечают, что ограничение газоснабжения обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ.

В компании отмечают, что к долгам привели неуплата потребителями АК «Киевэнерго» за потребленную тепловую и электрическую энергию, а также невозмещение Киевгоргосадминистрацией разницы в тарифах на тепло. Так, сейчас долг КГГА перед «Киевэнерго» (разница в тарифах) составляет 1,1 млрд. грн. При этом долг энергокомпании за природный газ также уже превысил 1 млрд. грн.

В компании обещают, что работа ТЭЦ стабилизируется сразу после решения вопроса относительно погашения долга по компенсации разницы в тарифах.

В «Киевэнерго» напомнили, общий долг всех потребителей компании составляет 1,8 млрд. грн., из которых 0,8 млрд. грн. – долги за тепловую энергию, 1 млрд. грн. – за электрическую.