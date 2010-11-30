Минрегионстрой ведет переговоры с НБУ

Министерство регионального развития и строительства ведет переговоры с Национальным банком Украины (НБУ) с просьбой разрешить «Ощадбанку» выдавать ипотечные кредиты на покупку жилья в конкретных объектах, участвующих в программе доступного жилья, без обязательного обеспечения залогом недвижимого имущества (не приобретаемой квартиры).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

"Мы сегодня ведем переговоры с НБУ, чтобы для конкретных объектов, строек (участвующих в программе доступного жилья - УНИАН), они убрали эти ограничения (обеспечение твердым залогом )", - сказал он.

Замминистра уточнил, что по программе доступного жилья кредитная ставка у «Ощадбанка» составляет 16% годовых в гривне под обеспечение твердым залогом.

«Даже при программе «Доступное жилье», где 30% дает государство, на все остальное «Ощадбанк» требует твердый залог. Это должна быть либо квартира, либо поручитель с имуществом. Та квартира, которая строится, не может быть предметом залога», - пояснил он.

По данным Д.ИСАЕНКО, освоение первых 100 млн. грн. из предусмотренных в этом году 330 млн. грн., направленных на реализацию программы по строительству доступного жилья, которая направлена на достройку объектов с высокой степенью готовности, идет сложно именно из-за требования по обеспечению ипотеки твердым залогом.

"На сегодняшний день потрачена примерно половина (из 100 млн. грн. – УНИАН). Процесс идет крайне сложно именно потому, что 70% стоимости квартиры людям сложно найти, несмотря на то, что мы договорились с «Ощадбанком» и имеем минимальные процентные ставки по кредитам. Однако твердый залог сегодня не позволяет людям брать эти кредиты. Но процесс идет. До конца года освоим 100 млн. грн.", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минрегионстрое заявляли, что 330 млн. грн., предусмотренных на реализацию программы по строительству доступного жилья, которая направлена на достройку объектов с высокой степенью готовности, будут освоены в этом году.