В Киеве в ноябре продано 989 квартир

В Киеве в ноябре этого года было продано 753 квартиры на вторичном рынке и 236 – в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (44% сделок), 41% приходится на однокомнатные квартиры и 15% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (57%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 27% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 16% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем 1 395 долл./кв.м на вторичном рынке (1 224 долл./кв.м - на первичном).

Самым дорогим в ноябре был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 873 долл./кв.м на вторичном рынке (2 398 долл./кв.м - на первичном).

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 765 квартир, на первичном рынке - 213.

В 2009 году на вторичном рынке жилья Киева было продано 6,6 тыс. квартир, на первичном – 1,4 тыс.