В Киеве в ноябре сдано в аренду 840 квартир

В Киеве в ноябре этого года было сдано в аренду 840 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (53% сделок), 31% приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (46%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 37% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 17% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года в Киеве было сдано в аренду 828 квартир, в январе-сентябре этого года было сдано в аренду 7037 квартир (по итогам 9 месяцев 2009 года – 5126).

В 2009 году в Киеве было сдано в аренду 6,9 тыс. квартир.