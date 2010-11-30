Вторичка Киева в ноябре подешевела на 0,3%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре этого года снизилась на 0,29% - до 1 806 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1395 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2873 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,36% (5 долл.) – до 1511 долл., Дарницком – на 0,20% (3 долл.) - до 1395 долл., Деснянском – на 0,22% (3 долл.) - до 1436 долл./кв. м, Оболонском – на 0,17% (3 долл.) - до 1842 долл., Шевченковском – на 0,52% (12 долл.) - до 2332 долл./кв. м, Подольском - на 0,53% (9 долл.) – до 1647 долл., Голосеевском – на 0,14% (3 долл.) – до 1791 долл., Печерском – на 0,03% (1 долл.) – до 2873 долл./кв. м, Соломенском – на 0,42% (7 долл.) – до 1610 долл., Святошинском – на 0,62% (9 долл.) – до 1489 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре этого года выросла на 0,50% - до 1 811 долл./кв. м, за январь-сентябрь этого года выросла на 7,71% – до 1802 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,57% (143 долл.) – до 1816 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.