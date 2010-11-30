Земля в пригороде Киева в ноябре подешевела на 0,3%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в ноябре 2010 года снизилась на 0,28%, или 11 долл., – до 3982 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Барышевском районе на 0,41% (5 долл.) – до 1155 долл./сотка, Бородянском – на 0,05% (1 долл.) – до 1944 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,22% (14 долл.) – до 6562 долл./сотка, Фастовском – на 0,58% (7 долл.) – до 1160 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,52% (6 долл.) – до 1064 долл./сотка, Обуховском – на 0,62% (29 долл.) – до 4627 долл./сотка, Макаровском – на 0,65% (12 долл.) – до 1835 долл./сотка, Васильковском – на 0,55% (14 долл.) – до 2594 долл./сотка, Броварском – на 0,19% (6 долл.) – до 3072 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,12% (1 долл.) – до 1216 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли отмечался в Вышгородском районе – на 0,14% (4 долл.) – до 3038 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,09% (1 долл.) – до 1504 долл./сотка, Иванковском районе – на 0,13% (1 долл.) – до 1111 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в октябре 2010 года снизилась на 0,42%, или 17 долл., – до 3993 долл. за сотку; в январе-сентябре 2010 года выросла на 4,65%, или 178 долл., – до 4010 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.