Первичка Киева в ноябре подешевела на 0,09%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2010 года снизилась на 0,09% – до 1 556 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1224 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2398 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение 1 кв. м жилья произошло в Голосеевском – на 0,06% (1 долл.) – до 1621 долл., Дарницком – на 0,13% (2 долл.) – до 1224 долл., Святошинском – на 0,16% (2 долл.) – до 1278 долл., Подольском – на 0,05% (1 долл.) – до 1433 долл., Соломенском – на 0,07% (1 долл.) – до 1422 долл., Днепровском – на 0,04% (1 долл.) – до 1284 долл., Деснянском – на 0,12% (2 долл.) – до 1245 долл./кв. м, Печерском – на 0,09% (2 долл.) – до 2498 долл./кв. м, Оболонском районе – на 0,22% (4 долл.) - до 1621 долл.

При этом стабилизация стоимости квартир произошла в Шевченковском районе – на уровне 1940 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,11% – до 1 557 долл./кв. м; в августе 2010 года снизилась на 0,69% – до 1539 долл./кв. м; в июле 2010 года снизилась на 0,41% (6 долл.) – до 1550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.