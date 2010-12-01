Поставки газа для «Киевэнерго» возобновлены в полном объеме - КГГА

Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» возобновило поставки газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 АЭК «Киевэнерго» в полном объеме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В сообщении отмечается, что поставки газа возобновлены благодаря договоренности между главой КГГА Александром ПОПОВЫМ и руководством НАК «Нафтогаз» Украины».

«Температура теплоносителя сегодня составляет 80 градусов, что дает возможность держать отопление и горячую воду в стабильном режиме», – отметил заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Как сообщал УНИАН, вчера А.МАЗУРЧАК заявил, что до конца недели город полностью возместит разницу в тарифах на тепло АЭК «Киевэнерго». Также он добавил, что жителям тех массивов, которые обслуживаются ТЭЦ, будет сделан пересчет оплаты за соответствующие услуги в случае их некачественного предоставления.

Со 2 по 13 ноября т.г. «Киевтрансгаз» уже ограничивал из-за долгов газоснабжение ТЭЦ «Киевэнерго». Это привело к снижению уровня температуры теплоносителя, а также горячей воды.