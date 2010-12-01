Вторичка Киева в ноябре подешевела на 1,8%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в ноябре т.г. снизилась на 1,79% по сравнению с октябрем т.г. – до 2189 долл./кв.м, говорится в обзоре рынка сети агентств недвижимости Real Druzi, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, за последние 6 месяцев этот показатель снизился на 7%.

В частности, стоимость жилья в эконом-классе в ноябре продолжила плавное снижение, а цены предложений в бизнес- и премиум-классах были стабильными.

По данным сети агентств, наибольшим спросом в ноябре пользовались квартиры в ценовых диапазонах 50-75 тыс. долл. (22% обращений, в октябре – 24%) и 75-100 тыс. долл. (21% обращений, в октябре – 20%). Третье место по интересу заняли квартиры в ценовом диапазоне 100-150 тыс. долл. (19% обращений, как и в октябре). Квартиры стоимостью до 50 тыс. долл. интересовали 10% клиентов компании (в октябре – 13%), а квартиры стоимостью более 150 тыс. долл. - 28% клиентов компании (в октябре - 25%).

В ноябре доля клиентов, желающих приобрести двухкомнатные квартиры, составила 33% (в октябре этот показатель составлял 34%). Заявки на однокомнатные квартиры составили 31% от общего количества (в октябре – 33%), на трехкомнатные - 28% (в октябре – 25%). При этом площадями, которые вызывали наибольший интерес, были 41-50 кв. м (20%) и 51-60 кв. м (14%). Интерес к квартирам площадью более 100 кв. м в октябре увеличился на 7% по сравнению с октябрем и составил 13% заявок.

По оценкам специалистов компании, активность рынка в первой половине декабря увеличится по сравнению с ноябрем, но уже в третьей декаде месяца активность, скорее всего, пойдет на спад.

Эксперты сети агентств считают, что в декабре цены предложения в эконом-сегменте продолжат плавно снижаться, а в других сегментах будут стабильными.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость предложения жилья на вторичном рынке Киева в октябре этого года снизилась на 1,81% по сравнению с сентябрем т.г. – до 2 229 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

На сегодняшний день сеть агентств недвижимости Real Druzi представлена четырьмя офисами, расположенными в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Дарницком районах Киева.