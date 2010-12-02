Проект Жилищного кодекса парламент рассмотрит в будущем году

Проект Жилищного кодекса до конца текущего года в Верховной Раде рассматриваться не будет.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимир РЫБАК в ходе заседания комитета.

«В декабре месяце Жилищный кодекс рассматриваться в Верховной Раде не будет», - сказал он.

В ходе обсуждения данного вопроса заместитель главы комитета Юрий СЕРБИН предложил вынести проект Жилищного кодекса на повторное второе чтение вместо третьего чтения, для того чтобы иметь возможность вносить в проект изменения. По его словам, третье чтение не позволяет вносить в законопроект замечания.

Вместе с тем В.РЫБАК отметил, что необходимо время для информирования населения о положениях проекта Жилищного кодекса, принятого в первом чтении, а также для внесения изменений и обсуждение проекта с общественными организациями.

«Мы рассматриваем сегодня закон с точки зрения второго чтения. После этого мы должны еще раз обсудить этот вопрос, если нужно, привлечь общественные организации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что парламент в ближайшее время не будет рассматривать проекты Трудового и Жилищного кодексов.

Напомним, проектом Жилищного кодекса планируется вернуть взимание пени с должников по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от оплачиваемой суммы, допускается принудительное выселение из жилья граждан в случае несвоевременной уплаты или неуплаты кредита, взятого на приобретение жилья.