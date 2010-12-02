«Киевэнерго» отказалась отчитываться перед Киевсоветом

АЭК «Киевэнерго» отказалась отчитываться о начале отопительного сезона в столице перед депутатами Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Киевсовета заместитель Киевского городского головы – секретарь горсовета Олесь ДОВГИЙ, ссылаясь на свои переговоры с председателем правления «Киевэнерго» Эдуардом СОКОЛОВСКИМ.

По словам О.ДОВГОГО, на требования к «Киевэнерго» отчитаться перед депутатами он получил ответ, в котором главным тезисом было то, что «Киевэнерго» не является компанией коммунальной собственности, подавляющая часть акций ее находится в сфере управления Кабмина и частных структур, поэтому компания не является подотчетной Киевсовету и оставляет за собой право не отчитываться перед депутатами.

Вместе с тем О.ДОВГИЙ сообщил, что, поскольку вопрос является очень важным, он инициировал встречу с Э.СОКОЛОВСКИМ, на которой была достигнута договоренность не углублять конфликт и попробовать наладить отношения. По словам О.ДОВГОГО, было озвучено предложение создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители «Киевэнерго», депутаты Киевсовета и другие специалисты, которые будут работать над оперативным решением всех спорных вопросов «Киевэнерго», Киевсовета и киевской общины.

О.ДОВГИЙ отметил, что сам начнет эти переговоры и убежден, что будет найден эффективный механизм решения всех существующих на сегодняшний день проблем. Секретарь Киевсовета сказал, что ожидает эффективной работы от указанной рабочей группы и соответствующую реакцию со стороны «Киевэнерго». По словам О.ДОВГОГО, он берется обеспечить присутствие «Киевэнерго» в работе указанной группы.

«В случае, если через две недели не удастся наладить работу, будем искать другие пути», - отметил О.ДОВГИЙ, посоветовав депутатам сейчас убрать эмоциональную составляющую при решении проблемы с «Киевэнерго» и настроиться на конструктивную работу.

В то же время представитель Блока Черновецкого Виктор ГРИНЮК, взяв слово, озвучил инициативу решить ситуацию, обратившись непосредственно к владельцу «Киевэнерго». В.ГРИНЮК отметил, что сегодня в Киевской городской государственной администрации есть большой потенциал, который составляют бывшие руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в частности Александр ПОПОВ, Руслан КРАМАРЕНКО, Александр МАЗУРЧАК а также Сергей ЗИМИН, но при этом конфликт с «Киевэнерго» продолжается длительное время, и отключения в столице тепла повторяются снова и снова. И после этого депутат сказал: «Нужно обратиться к публичному владельцу компании Ринату АХМЕТОВУ». По его мнению, такое непосредственное обращение может дать позитивные результаты.