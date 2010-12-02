ВР установила мораторий на удаление зеленых насаждений в Киеве

Верховная Рада Украины установила мораторий на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом закона "О моратории на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева" проголосовал 341 народный депутат из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Задачей этого Закона является предотвращение массовых проявлений удаления зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства в г. Киеве, что вызывает гибельные последствия для природной среды, санитарно-гигиенических и рекреационных условий жизни и здоровья граждан в городе Киеве - столице Украины, а также их эстетичного воспитания. Отношения в сфере охраны и содержания зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева регулируются законами Украины "Об охране окружающей природной среды", "О растительном мире", "О Красной книге", "О благоустройстве населенных пунктов", "О столице Украины - городе-герое Киев", этим Законом и другими нормативно-правовыми актами.

Законом вводится мораторий сроком на 5 лет на удаление зеленых насаждений на таких объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева: в скверах, ботанических садах, в парках, лесопарках, а рекреационных зонах, лесах г. Киева; в урочищах с крутыми склонами; зеленых насаждений придомовых территорий; на берегозащитных участках и в водоохранных зонах; на островах реки Днепр в пределах территории г. Киева.

Выборочное удаление отдельных зеленых насаждений на объектах благоустройства зеленого хозяйства может осуществляться в случае отчуждения земельного участка в случае общественной необходимости и для общественных потребностей, удаления аварийных деревьев или ликвидации последствий стихийного бедствия, аварийной и чрезвычайной ситуации. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, если падение деревьев вызывает угрозу жизни и здоровью людей, повреждение зданий и сооружений, коммуникаций, угрозу безопасности дорожного движения, удаление отдельных зеленых насаждений проводится в незамедлительном порядке без оформления разрешения. Факт удаления зеленых насаждений оформляется актом осмотра представителями органов исполнительной власти по вопросам чрезвычайных ситуаций, районных в г. Киеве государственных администраций, с привлечением представителей исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и специализированных предприятий, которые проводят удаление отдельных зеленых насаждений. Акт составляется на протяжении двадцати четырех часов с момента удаления аварийного дерева. Специальные уполномоченные центральные органы исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и его органы на местах осуществляют контроль над соблюдением моратория на удаление зеленых насаждений, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 2-3 этого Закона.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.