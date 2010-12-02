Киевсовет и КГГА изучат мораторий на удаление зеленых насаждений столицы

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ поручил депутатам и профильному управлению КГГА проработать принятый Верховной Радой закон о моратории на удаление зеленых насаждений столицы с целью наработки предложений к нему.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение О.ДОВГИЙ дал сегодня на заседании Киевсовета после того, как сообщил о рассмотрении в парламенте указанного закона.

Секретарь Киевсовета отметил, что одна из его статей предусматривает введение на пять лет моратория на удаление зеленых насаждений в Киеве на территориях скверов, парков, яров, защитных полос, на островах Днепра и т.д.

«К сожалению, принимая этот важный закон, позиция Киевсовтеа и управления, которые в дальнейшем должны реализовать отдельные пункты данного положения, не была... Скажем так, никто не принимал участия, не советовался. Потому я прошу всех депутатов и даю поручение начальнику профильного управления (Главное управление землепользования и градостроения КГГА – УНИАН) вместе с комиссией проработать указанный закон на предмет его выполнения, и подготовить в случае, если есть какие-то дополнения к закону, в виде решения Киевсовета обращение в Верховную Раду и предложить наши дополнения к данному закону», - сказал О.ДОВГИЙ.

При этом он подчеркнул, что считает закон «необходимым, правильным, неотложным, своевременным», но убежден, что те органы управления, которые должны его выполнять, должны иметь возможность принимать участие в рассмотрении таких документов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла Закон "О моратории на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства г. Киева".

Законом вводится мораторий сроком на 5 лет на удаление зеленых насаждений в скверах, ботанических садах, парках, лесопарках, рекреационных зонах, лесах Киева; в ярах с крутыми склонами; зеленых насаждениях придомовых территорий; берегозащитных участках и водоохранных зонах; островах Днепра в пределах территории Киева.

Выборочное удаление отдельных зеленых насаждений на объектах благоустройства зеленого хозяйства может осуществляться в случае отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости и для общественных нужд, снесения аварийных деревьев или ликвидации последствий стихийного бедствия, аварийной и чрезвычайной ситуации. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, если падение деревьев представляет угрозу для жизни и здоровья людей, угрожает повреждением зданий и сооружений, коммуникаций, безопасности дорожного движения, удаление отдельных зеленых насаждений проводится немедленно в порядке без оформления разрешения.

Факт удаления зеленых насаждений оформляется актом осмотра представителями органов исполнительной власти по вопросам чрезвычайных ситуаций, районных в г. Киеве государственных администраций, с привлечением представителей исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и специализированных предприятий, которые проводят удаление отдельных зеленых насаждений.

Специальные уполномоченные центральные органы исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и его органы на местах осуществляют контроль над соблюдением моратория на удаление зеленых насаждений.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.