Принятие закона о регулировании градостроительной деятельности снизит себестоимость строительства на 20% - Тигипко

Принятие законопроекта «О регулировании градостроительной деятельности» поспособствует снижению себестоимости строительства на 20%.

Как передает корреспондент, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, представляя в УНИАН данный законопроект.

«По нашим подсчетам, на 90% у нас сокращаются возможности получения коррупционных доходов. Очень важно, что в этот сектор приходит дополнительная конкуренция. Мы даем возможность увеличить конкуренцию, а это означает увеличить предложение, а это означает, по нашим расчетам, минимум на 20% снизить себестоимость строительства для простых людей и в целом для отрасли», - считает он.

Вице-премьер-министр напомнил, что количество процедур для инвесторов уменьшится более чем в 10 раз - с 93 до 9, сроки для получения земельного участка для строительства уменьшатся с 270 дней до 60 дней, процедура по началу строительных работ сократится с 175 до 50 дней, а срок ввода объекта в эксплуатацию составит 10 дней.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что очень важно, чтобы в окончательной редакции законопроекта ничего принципиально не изменилось, поскольку закон «чрезвычайно хорошо был подготовлен».

Он отметил, что рабочая группа начала отрабатывать постановление Кабинета министров, которое урегулирует и конкретизирует ряд вопросов, не отраженных в данном законе.

«У нас должно быть два документа – этот рамочный закон и постановление Кабинета министров», - уточнил вице-премьер-министр.

С.ТИГИПКО считает, что необходимо также решить еще одну большую проблему – чтобы регистрация прав собственности на землю, недвижимость и регистрация компании-застройщика и банкротов осуществлялась одним органом.

«Для того, чтобы можно было прийти и получить необходимую бизнес среде информацию и зарегистрировать в одном месте то, что вам нужно, – недвижимость, землю, компанию», - пояснил он.

В свою очередь глава Украинской строительной ассоциации (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ также считает, что с принятием закона себестоимость строительства реально снизится, поскольку у чиновников не будет возможности влиять на компанию.

Среди других положений законопроекта он отметил введение ответственности чиновников за нереагирование на декларацию инвестора о начале строительства, введение электронного документооборота, продажа земли не на сессии, а через аукционы.

«Получение ордера теперь будет без сессии, различных заключений санэпидемстанции, экологов, пожарников. Все эти согласования теперь будет делать город заранее, где не будет прямого контакта между застройщиком и чиновником. Таким образом, мы ликвидируем возможность коррупции», - добавил Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

При этом архитектор Лариса СКОРИК отметила, что законопроектом предусмотрено обновление генеральных планов городов, которые станут бессрочными, введение зонинга, а в отдельных случаях (или на больших территориях) детальных планов территорий.

Она считает, что необходимо создать единый реестр недвижимости и земли, чтобы права собственности на землю и недвижимость были нераздельными.

«Нельзя отделять дом от земли, а землю от застройки. Поэтому мы будем ставить вопрос о том, чтобы в ближайшее время наша страна приступила к разработке такого реестра», - добавила Л.СКОРИК.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября т.г. Кабинет министров Украины одобрил доработанный вариант законопроекта «О регулировании градостроительной деятельности».

Проектом предусматривается усовершенствование разрешительной системы в строительстве путем уменьшения количества разрешительных и согласительных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства, которое позволит адаптировать регуляторную политику Украины к европейским стандартам, обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, развития строительной и смежных отраслей.

Кроме того, законом вводится понятие единого градостроительного кадастра, к которому будет обеспечен широкий доступ, а также внедряется понятие зонинга.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь, объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.