Тигипко предлагает ввести госрегистрацию квартир до сдачи жилья в эксплуатацию

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что необходимо ввести государственную регистрацию квартир до сдачи жилья в эксплуатацию для избежания двойных продаж.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, презентуя законопроект «О регулировании градостроительной деятельности».

«Регистрация квартир для сдачи жилья – мы практически делаем такое, что делает невозможным «элита-центры». То есть люди сегодня могут быть спокойны, вкладывая деньги, и сразу будут получать право на свое жилье. Не будет двойной, тройной и другой регистрации», - сказал С. ТИГИПКО.

В свою очередь глава Украинской строительной ассоциации (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ пояснил, что в постановлении Кабинета министров, которое сейчас разрабатывается и станет дополнением закона о регулировании градостроительной деятельности, планируется предусмотреть предварительную государственную регистрацию квартир застройщиком до получения ордера на строительство объекта.

«Прежде чем получаешь ордер на строительство, ты показываешь, какой объем дома, сколько там квартир, и эти квартиры предварительно регистрируешь. Таким образом, когда покупатель приобретает, он должен у регистратора получить справку, что там одна квартира. И в договоре это будет одна из составляющих частей», - отметил Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

По его словам, пока не решено, в каком органе будут регистрироваться квартиры, возможно, это будет Бюро технической инвентаризации.

«Сами строители заинтересованы, чтобы не было таких ситуаций, как с «Элита-Центр», не было недобросовестных застройщиков», - сказал глава УБА.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ также отметил, что после того, как в России разрешили продавать квартиры на первичном рынке только после ввода объектов в эксплуатацию, стоимость жилья выросла на 60%, «потому что сразу стоимость кредита добавилась, и это тоже не выход из положения».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября т.г. Кабинет министров Украины одобрил доработанный вариант законопроекта «О регулировании градостроительной деятельности».

Проектом предусматривается усовершенствование разрешительной системы в строительстве путем уменьшения количества разрешительных и согласовательных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства, что позволит адаптировать регуляторную политику Украины к европейским стандартам, обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, развития строительной и смежных отраслей.

Кроме того, законом вводится понятие единого градостроительного кадастра, к которому будет обеспечен широкий доступ, а также вводится понятие зонинга.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.