«Укрбудконтракт» открыл центр обучения персонала в Киевской области

Компания «Укрбудконтракт» открыла Центр обучения и развития персонала (ЦОиРП) в селе Дударков Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, центр рассчитан на одновременное обучение 35 работников административного и инженерно-технического персонала компании.

«Открытие Центра – не просто веха в истории компании и реализация многолетней мечты, это инвестиция в последующее развитие компании. С открытием Центра будет гораздо проще и эффективнее работать на рынке строительства Украины, а клиенты получат качественные услуги от квалифицированных специалистов», - отметил на открытии Центра директор ООО «Укрбудконтракт» Юрий ИОСИЛЕВИЧ.

Он добавил, что идея открыть подобный центр родилась у руководства «Укрбудконтракта» в 2009 году, когда тема качества выполняемых работ стала ключевой. При этом была повышена планка профессиональной подготовки сотрудников компании.

В свою очередь директор по персоналу ООО «Укрбудконтракт» Оксана КРАСНОЩЕК уточнила, что в первую очередь компания будет использовать Центр для повышения профессионализма своих сотрудников, но в дальнейшем планирует предоставлять услуги по обучению представителей других строительных компаний. При этом для новых сотрудников ЦОиРП станет частью адаптационного периода, а для уже работающих сотрудников - площадкой для профессионального и карьерного роста. Помимо этого, Центр - это взаимовыгодный союз, который сотруднику дает возможность профессионального и карьерного роста, а компании-работодателю – долгосрочные отношения, ориентированные на качество и результат.

Руководитель Центра обучения и развития персонала Маргарита ШЕВЧЕНКО добавила, что специалисты ЦОиРП готовы разрабатывать индивидуальные программы для конкретных сотрудников, для обучения которых будут привлекаться как специалисты «Укрбудконтракта», так и представители ведущих компаний-производителей строительных материалов, инструментов и технологий. По окончании обучения работники будут проходить посттренинговое сопровождение и получат сертификаты.

Директор компании также отметил, что в планах компании - открытие центра тестирования и обучения рабочего персонала на 100 человек.

Справка УНИАН. ООО «УкрБудКонтракт» - профильное генподрядное предприятие, которое работает в сфере проектирования и строительства общественных, жилых, коммерческих и промышленных сооружений. Компания была создана в 2000 году. За время работы компания спроектировала и построила более 350 тыс. кв. м недвижимости разного типа. В компании работает около 700 сотрудников. Компания входит в Украинскую строительную ассоциацию, Строительную палату Украины, Академию строительства Украины, ассоциацию «Украинское объединение проектных организаций».