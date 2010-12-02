"Вторичка" в Днепропетровске подешевела на 0,28% – до 1138 долл./кв. м

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре 2010 года снизилась на 0,28%, или 3 долл., – до 1 138 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 888 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1370 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Кировском районе – на 0,12% (1 долл.) – до 1176 долл., Жовтневом – на 0,39% (5 долл.) – до 1370 долл., Ленинском – на 0,28% (2 долл.) – до 888 долл., Самарском – на 0,29% (3 долл.) – до 941 долл., Индустриальном – на 0,54% (5 долл.) – до 962 долл., Бабушкинском – на 0,27% (4 долл.) – до 1314 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,07% (1 долл.) – до 940 долл./кв. м.

При этом стабилизация стоимости жилья произошла в Красногвардейском районе – на уровне 1207 долл./кв.м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,33%, или 4 долл., – до 1 141 долл./кв. м; в августе т.г. снизилась на 0,37%, или 4 долл., – до 1126 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года – выросла на 8,72%, или 91 долл., – до 1136 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.