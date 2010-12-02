Цена "вторички" в Донецке снизилась на 0,23% – до 1171 долл./кв. м

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2010 года снизилась на 0,23%, или 3 долл., – до 1171 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 749 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1492 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском районе – на 0,08% (1 долл.) – до 1492 долл., Киевском – на 0,41% (5 долл.) – до 1245 долл., Калининском – на 0,93% (11 долл.) – до 1156 долл., Петровском – на 0,08% (1 долл.) – до 749 долл./кв. м, Пролетарском – на 0,06% (1 долл.) – до 895 долл., Куйбышевском районе – на 0,09% (1 долл.) – до 966 долл., Буденновском – на 0,22% (2 долл.) – до 921 долл, Ленинском – на 0,10% (1 долл.) – до 958 долл./кв. м, Кировском районе – на 0,49% (4 долл.) – до 858 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,38%, или 4 долл., – до 1174 долл./кв. м; за 9 месяцев 2010 года – выросла на 6,13%, или 68 долл., – до 1170 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года – выросла на 6%, или 66 долл., – до 1168 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.