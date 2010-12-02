На вторичном рынке Львова стоимость жилья снизилась на 0,04% – до 1424 долл./кв. м

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре этого года снизилась на 0,04%, или 1 долл., – до 1424 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1172 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1830 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Галицком районе – на 0,17% (3 долл.) – до 1830 долл., Зализничном – на 0,18% (2 долл.) – до 1260 долл./кв. м, Лычаковском районе – на 0,18% (2 долл.) – до 1317 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м квартир наблюдался во Франковском районе – на 0,07% (1 долл.) – до 1406 долл., Шевченковском – на 0,26% (3 долл.) – до 1235 долл. Стабилизация стоимости жилья произошла в Сыховском районе – на уровне 1172 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре этого года выросла на 0,31%, или 4 долл., – до 1425 долл./кв. м; январе-сентябре этого года – выросла на 4,17%, или 57 долл., – до 1420 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года – выросла на 4,10%, или 56 долл., – до 1419 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.