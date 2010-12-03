Сегодня завершится аудит в «Киевгорстрое» - Голица

Сегодня компания Grant Thornton Ukraine завершит проведение аудита акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА 2 декабря в ходе круглого стола Ukrainian Real Estate Club «Рынок жилой недвижимости – итоги и прогнозы».

«Работа их (аудиторов – УНИАН) заканчивается 3 декабря. А потом, согласно контракту, неделю они будут готовить материал», - сказал он.

При этом он пообещал обнародовать результаты проведения аудита.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе «Киевгорстроя» заявляли, что компания Grant Thornton Ukraine завершит аудит АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» до середины ноября.

Поручение по проведению аудита ХК «Киевгорстрой» дал первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ после проведения внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 5 октября 2010 года.

Справка УНИАН. Grant Thornton Ukraine входит в состав Grant Thornton International и является одной из ведущих аудиторских компаний Украины, работает на украинском рынке свыше 17 лет. Grant Thornton Ukraine имеет опыт сотрудничества с международными институциями, такими как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Специалисты Grant Thornton Ukraine обслуживают совместные предприятия, международные компании, компании с иностранными инвестициями, банки и страховые компании.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении местной власти.