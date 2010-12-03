«Киевгорстрой» готов снизить стоимость жилья для очередников

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2011 году готово снизить стоимость квартир для очередников по программе «Доступное жилье» до 7970 грн./кв.м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА в ходе круглого стола Ukrainian Real Estate Club «Рынок жилой недвижимости – итоги и прогнозы».

«Мы опустимся в 2011 году до 7970 грн. при поддержке государства… Это только для очередников, где есть 30% государственной поддержки», - сказал он.

М.ГОЛИЦА уточнил, что имеется в виду жилье, строящееся по государственной программе 30/70, которое могут приобрести граждане, находящиеся на квартирном учете.

Президент холдинга пояснил, что снижать цену планируется за счет того, что есть государственная поддержка, и дом можно достроить за короткий период времени.

«Наша рыночная цена - 8750 грн., но строительство объекта занимает длительное время, а когда есть государственная поддержка 30% и финансирование дома решается на протяжении нескольких месяцев, то мы согласны идти на это», - сказал он.

М.ГОЛИЦА отметил, что сегодня стоимость жилья, возводимого «Киевгорстроем» варьируется от 8,7 тыс. до 16 тыс. грн.

При этом компания участвует в программе строительства доступного жилья (30/70) в Боярке (Киевская обл.), где стоимость квартир составляет 4,5 тыс. грн./кв.м.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении местной власти.