Во Львове, несмотря на погодные условия, строительные работы на объектах Евро-2012 проводятся по графику

Во Львове, несмотря на сложные погодные условия, строительные работы на основных объектах Евро-2012 проводятся согласно утвержденным графикам. Как отметил в комментарии УНИАН заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Владимир ГУБИЦКИЙ, работы на всех строительных площадках проводится в соответствии с согласованными с УЕФА графиками. По его словам, строительство стадиона во Львове по ул. Стрыйской - Кольцевой дороге профинансировано на 758,9 млн. грн. (46% общей стоимости проекта, утвержденного Государственной целевой программой). «Состояние готовности этого объекта составляет 46% (общестроительные работы без учета инфраструктуры), – рассказал В.ГУБИЦКИЙ. – Уже полностью завершено строительство каркаса первого, второго и третьего этажа административного здания, монтаж бортов на южной и юго-восточной сторонах второго яруса стадиона. Сейчас на объекте продолжается монтаж бортов еще на четырех секторах второго уровня. Также устанавливаются посадочные ряды на втором ярусе трибун и начат монтаж перекрытия стадиона. На объекте ежедневно работают 800 человек и 40-45 единиц техники. Работа организована вахтенным методом, круглосуточно». Как рассказал заместитель руководителя области, строительство нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» профинансировано на 500,3 млн. грн. (54,3% стоимости проекта, утвержденного Государственной целевой программой). На объекте круглосуточно работают 405 человек и 54 единицы спецтехники. Общая готовность объекта составляет 30%. «При этом монтаж металлоконструкций уже выполнен на 95%, стеклянных фасадных систем - 85% (6500 кв. м), а крыши (с учетом верхнего слоя) - на 78% (12400 кв. м)», – заметил В.ГУБИЦКИЙ. Относительно реконструкции аэродрома ГП «Международный аэропорт «Львов» заместитель председателя ОГА заметил, что на сегодняшний день работы профинансированы на 759,8 млн. грн.. На объекте круглосуточно работают 350 человек и 159 единиц техники и механизмов. Отдельно В.ГУБИЦКИЙ рассказал о развитии транспортных магистралей и пограничной инфраструктуры Львовской области. «Кроме начатых ремонтов автодорог к основным пунктам пропуска на украинско-польской границе (Львов – Рава Русская (М-09), Львов - Краковец (М-10) и Львов - Шегини (М-11), ведутся подготовительные работы к выполнению работ по строительству новой автомобильной дороги Львов - Краковец», – отметил В.ГУБИЦКИЙ. По его словам, внимание облгосадминистрации будет сосредоточено на обеспечении координации действий таможенных, пограничных и автодорожных служб в подготовке транспортной и таможенной инфраструктуры, формирования «коридоров Евро-2012», обслуживания участников и гостей Евро-2012 по принципам «одной остановки» и «единого окна». «Уже сейчас пункты пропуска оснащаются новейшим оборудованием и техникой. Кроме этого, ведется строительство новых пунктов пропуска «Грушев - Будомеж» и «Угрынив - Долгобичув» с инфраструктурой для выполнения заданий контрольными службами Украины на территории Польши, – заметил В.ГУБИЦКИЙ. – Наше задание – до 2012 года обеспечить перестройку пунктов пропуска и пограничной инфраструктуры в соответствии с европейскими стандартами, существенно сократить время пересечения украинско-польской границы».