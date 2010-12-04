В Киеве подтоплены „Метроград” и переход станции метро „Льва Толстого”

В Киеве в результате прорыва магистрального водопровода без водоснабжения остались 13 жилых домов по ул. Б.Васильковская, частично подтоплены ТК „Метроград” и переход станции метро „Льва Толстого”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Прорыв магистрального водопровода (диаметр 500 мм) произошел сегодня в 01.45 в Голосеевском районе столицы на пересечении улиц Б.Васильковская и Л.Толстого.

На месте происшествия работает 3 аварийно-восстановительные бригады КП „Киевводоканал” и отделение МЧС.