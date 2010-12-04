В Херсоне с 6 декабря начнут отключать квартиры должников от водоснабжения
Херсонский горводоканал предупредил абонентов о том, что с понедельника, 6 декабря, активизирует борьбу с должниками.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской мэрии.
Квартиры должников от водоснабжения будут отключать с помощью системы "Спрут".
Для этого также привлекут специалистов горводоканала Полтавы.
Как сообщалось, «Спрут» разработан инженерами областной водоснабжающей компании «Полтавоводоканал». Отключения производятся без доступа в жилье. При помощи теледиагностической установки и зонда определяется отвод канализации квартиры должника, и на этом месте устанавливается специальная заглушка.
Подключение к системе водоотведения производится только после полного погашения задолженности и оплаты услуг по подключению.