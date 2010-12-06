Судебное решение по делу против экс-главы Минрегионстроя Куйбиды будет вынесено 8 декабря

8 декабря Шевченковский районный суд города Киева вынесет решение по делу по обвинению Службой безопасности Украины заместителя председателя НРУ, экс-министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ, такое решение суд вынес сегодня на заседании.

СБУ обвиняет В.КУЙБИДУ в нарушении законодательства относительно назначения в начале этого года без конкурса начальника Госархстройконтроля в Ривненской области. В свою очередь, экс-министр настаивает, что действовал исключительно в рамках закона и это дело является заказным.

Сегодня на заседании был заслушан последний свидетель, который в соответствии со своими должностными обязаностями готовил проекты соответствующих документов на назначение.

«В течение часа допроса, который проводился в большей степени ответчиком, было выявлено явное несовпадение изложенной свидетелем информации в протоколе СБУ и во время судебного разбирательства, на что В.КУЙБИДА неоднократно обращал внимание судьи. В частности, это касалось как процедурных моментов, так и событий, которые происходили в русле соответствующего дела», говорится в сообщении.