Киев выделит 4 млн. грн. для поощрения дворников

Киевская власть выделит из столичного бюджета 4 млн. грн. для поощрения дворников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Работники жилищного хозяйства Киева получат материальную помощь, пообещал он.

«Труд дворников, несомненно, важный, потому что чистота и порядок столицы зависит от их ответственного отношения к работе. Мы понимаем, что в зимний период нагрузка на дворников увеличится в несколько раз. Чтобы стимулировать их к качественной работе зимой, из городского бюджета будет выделено 4 млн. грн.», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он добавил, что выделение отмеченных средств позволит решить вопрос оплаты труда дворников в особых условиях и во время Новогодних и Рождественских праздников.

У Києві заборгованість із зарплати за півроку скоротилася майже на третину – до 109 млн. грн.

Київ. 6 грудня. УНІАН. Сума боргу із заробітної плати у Києві за останні півроку скоротилась майже на третину - до 109 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на оперативні дані Головного управління соціального захисту, праці та зайнятості КМДА.

Зокрема, станом на 3 грудня 2010 року сума боргу із заробітної плати у Києві, в порівнянні з 1 червня поточного року (161 млн. грн.), скоротилась майже на третину, або на 52 млн. грн.

Кількість підприємств-боржників за період з 1 червня до 3 грудня цього року зменшилась більш ніж удвічі - на 178 одиниць, у тому числі: комунальних - на 94% (або на 50 одиниць), приватних - на 46% (або на 99 одиниць) та державних - на 44%, що становить 29 одиниць.

Найбільше підприємств-боржників саме державної форми власності - 41 підприємство з боргом у 65 млн. грн., а це 60% від усієї суми. 116 приватних підприємств заборгували 43 млн. грн. (39%), а 3 комунальних підприємства – 1 млн. грн. (1%).

«Погашення боргу із заробітної плати є сьогодні пріоритетним завданням. До кінця року ми маємо звести існуючу заборгованість на комунальних підприємствах міста до нуля. Потрібно вирішити усі проблемні питання, пов’язані з ліквідацією боргів, і віднайти відповідні кошти. У разі невиконання будуть прийняті відповідні кадрові рішення», – підкреслив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні на апаратній нараді КМДА.