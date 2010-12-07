Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в ноябре выросла на 0,3% по сравнению с октябрем т.г. - до 2262 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, однокомнатные квартиры в ноябре снизились в цене на 0,9% (на 18 долл.) - до 2061 долл./кв. м, двухкомнатные подорожали на 0,2% (на 4 долл.) - до 2265 долл./кв. м, стоимость трехкомнатных выросла на 0,8% (на 19 долл.) - до 2298 долл./кв. м, четырехкомнатных - на 1,2% (на 32 долл.) - до 2737 долл./кв. м.

При этом стоимость квартир на Левом берегу снизилась на 0,6% (на 10 долл.) - до 1635 долл./кв. м, на Правом берегу – на 0,8% (на 16 долл.) - до 2083 долл. /кв. м, а в центре стоимость жилья выросла на 0,8% (на 31 долл.) - до 3775 долл./кв. м.

Специалисты портала отметили, что в ноябре предложение объектов на продажу увеличилось на 2382 квартиры. Большая доля квартир, представленных к продаже, находилась в ценовом диапазоне 1500-2500 долл. /кв. м и составила 52%, в ценовом диапазоне до 1500 долл./кв. м - 20%, в диапазоне 2500-3500 долл./кв. м – 16%, 3500-5000 долл./кв. м – 8%, свыше 5000 долл./кв. м – 4%.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 15005 квартир в Киеве.