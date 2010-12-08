Попов изучит ситуацию со строительством у метро «Театральная», но считает его законным

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ намерен изучить конфликтную ситуацию со строительством у станции метро “Театральная”, но считает его законным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я этот вопрос хочу рассмотреть в понедельник. Я предупредил сегодня наши службы. Знаю, что разрешение возобновлено Госархстройконтролем. Я хотел бы в этом разобраться, потому что объективно сейчас что-то сказать не могу. Единственное, что я могу сказать, что строительство было начато в соответствии с решениями, которые были приняты в законном порядке», - сказал А.ПОПОВ.

В то же время он отметил существование «других моментов». «Вы понимаете, каких… Но что это незаконное строительство, я сказать не могу. Я думаю, что, опираясь именно на такие обстоятельства, ГАСК и дал возможность продолжить строительство. Но я хочу вернуться к этому лично. У меня как раз будет совещание, на котором будет рассмотрено много проблемных вопросов, объектов», - сообщил глава КГГА.

На вопрос о том, можно ли обжаловать решения по этому строительству, А.ПОПОВ ответил: «Обжаловать можно все. Но ведь есть законодательство, и все нужно делать в рамках закона».

Справка УНИАН. Представители инициативы "Сохрани старый Киев" сегодня провели пикетирование строительства у метро «Театральная». По их данным, строительство возобновилось на прошлой неделе и продолжается круглосуточно.

По словам организаторов акции, "инспекция Архстройконтроля намеренно проигрывает суд в пользу застройщика и "забывает" подать апелляцию".

Активисты требуют отменить разрешение на строительные работы на улице Богдана Хмельницкого, 7 и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. Вслед за этим Киевсовет отменил предыдущее решение о землеотводе. Но застройщик с этим не согласился и оспорил его в суде, наповнили в инициативе «Сохрани старый Киев».