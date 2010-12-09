Эксперт: повышение коммунальных тарифов остается одним главных инфляционных рисков

Административное повышение коммунальных тарифов остается одним из наиболее существенных инфляционных рисков в следующем году.

Такое мнение содержится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

Он считает, что масштабы снижения темпов инфляции в ноябре оказались несколько неожиданными. Это стало результатом скромного роста цен на продукты питания на фоне смягчения роста коммунальных тарифов, подчеркнул А.ЛОЗОВОЙ. По его словам, «месячное уменьшение цен на мясо и овощи внесло основной вклад в умеренную инфляцию цен на продукты питания».

По прогнозам аналитика, несмотря на ожидаемое ускорение темпа инфляции в декабре, потребительская инфляция не должна в годовом исчислении превысить уровень 10% в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

По сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.