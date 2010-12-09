Налоговый кодекс освобождает строительство доступного жилья от налогообложения

Налоговый кодекс предусматривает освобождение от налогообложения строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА.

«Эта норма будет движущей силой в снижении стоимости строительства одного квадратного метра жилья. Она касается только строительства доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства. Но ввиду того, что в очереди на жилье уже годы находятся далеко за миллион наших граждан, большинство из которых не в состоянии без помощи государства приобрести или построить себе жилье, освобождение от налогообложения операции по поставке строительно-монтажных работ позволит государству помочь как можно большему количеству очередников», - сказал вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.

По его словам, Налоговый кодекс среди перечня доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) облагаемого дохода, определяет стоимость жилья, которое передается из государственной или коммунальной собственности в собственность плательщика налога бесплатно или со скидкой, в соответствии с законом, а также сумму государственной поддержки на строительство или приобретение доступного жилья, которое предоставляется плательщику налога в соответствии с законодательством.

При этом налогоплательщик будет иметь право включить в налоговую скидку на уменьшение облагаемого налогом дохода по итогам отчетного налогового года сумму затрат на оплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья, определенного законом, в том числе на погашение льготного ипотечного жилищного кредита, предоставленного на такие цели, и процентов по нему.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины внесло норму об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на строительно-монтажные работы при строительстве доступного жилья в доработанный проект Налогового кодекса.

2 декабря парламент принял Налоговый кодекс в новой редакции с учетом предложений главы государства.

3 декабря В.ЯНУКОВИЧ подписал Налоговый кодекс.