Жилье эконом-класса на первичном рынке Харькова в ноябре подешевело на 0,8%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в ноябре текущего года снизилась на 0,8% по сравнению с октябрем т.г. – с 5621,1 до 5578,6 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, г. Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в ноябре подешевело на 0,5% - с 9479,1 до 9436,2 грн./кв.м.

При этом цена на жилье премиум-класса увеличилась на 0,4% - с 15250 до 5305 грн./кв.м.

Как отметила ведущий специалист МКДУ по работе с инвесторами Наталья ГОРОДЕЦКАЯ, в целом на рынке первичного жилья Харькова продолжается стагнация.

Справка УНИАН. ООО «Макрокап Девелопмент Украина» – девелоперская компания, созданная в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью.