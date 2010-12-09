Комитет ВР одобрил законопроект о регулировании градостроительной деятельности

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики 8 декабря т.г. одобрил для рассмотрения парламентом в первом чтении законопроект «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря т.г. Кабинет министров внес законопроект №7418 «О регулировании градостроительной деятельности» в парламент.

29 ноября т.г. Кабинет министров Украины одобрил доработанный вариант законопроекта.

Проектом предусматривается усовершенствование разрешительной системы в строительстве путем уменьшения количества разрешительных и согласовательных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства, что позволит адаптировать регуляторную политику Украины к европейским стандартам, обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, развития строительной и смежных отраслей.

Кроме того, законом вводится понятие единого градостроительного кадастра, к которому будет обеспечен широкий доступ, а также понятие зонинга.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.